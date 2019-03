. La norma che agevola chi è affetto da disabilità permette di evitare l'oneroso tributo che grava su chi possiede un veicolo o un motoveicolo.Ma per i cittadini definiti "disabili" l'esenzione non scatta automaticamente. E' infattiattraverso una procedura ad hoc. L'iter prevede la presentazione della documentazione che attesti lo stato di disabilità, entro novanta giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto. Le richieste devono essere avanzate agli uffici regionali di competenza o all'Agenzia delle entrate.Le norme in vigore stabiliscono che chiunque usufruisca dell'esenzione attraverso la 104, non sia tenuto ad aggiornare annualmente la pratica. In futuro, una nuova richiesta dovrà essere fatta, solo in caso di decadenza dei requisiti o altro tipo di variazioni.