PALERMO - A 110 anni dell'omicidio di Joe Petrosino, una cerimonia ha ricordato il poliziotto italoamericano. Petrosino cadde per mano mafiosa in un agguato a piazza Marina. Nella villa e' stata installata una ceramica realizzata da Pippo Madè. Presenti alla cerimonia tra gli altri il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sottosegretario Stefano Candiani, delegazioni dei comuni di Palermo e Padula, cittadina natale di Petrosino, agenti della polizia di New York e rappresentanti delle associazioni intitolate a Petrosino di New York, Padula e Palermo.