e la Regione siciliana, divenuto uno dei poli industriali dell’Isola ma di cui, dopo 50 anni, rischia di rimanere solo un pallido ricordo. Il peggiore degli incubi di Termini Imerese potrebbe divenire realtà: la gloriosa storia del sito industriale in provincia di Palermo vive da tempo una parabola discendente che, al di là degli annunci e delle ripartenze che puntualmente arrancano, appare inarrestabile.ma che si concretizza dopo il Duemila: è l’epoca di Sergio Marchionne, del manager dal piglio americano che rivoluziona la casa automobilistica di Torino facendole scoprire nuovi mercati e ponendole obiettivi sempre più lontani dalla Sicilia. Una strategia ben precisa che prevede il dislocamento della produzione e la chiusura definitiva del sito di Termini Imerese, considerato poco strategico e troppo costoso: una scelta che solleva le proteste dei sindacati e della politica, ma che non riesce a centrare l’obiettivo di evitare la chiusura di quella che una volta era la Sicilfiat.che il governo siciliano e quello romano cercano soluzioni per riconvertire il sito industriale. L’anno successivo, nel 2011, arriva l’Accordo quadro fra il Ministero, la Regione, la Provincia e il Comune che prevede un miliardo di investimenti e l’occupazione di oltre 3 mila persone grazie a una cordata di privati e a una corposa partecipazione pubblica, oltre alla promessa di nuove infrastrutture e a vari sgravi.: passano gli anni, si moltiplicano gli annunci e i tavoli romani, si propongono ben quattro progetti di reindustrializzazione tra auto ibride ed energie rinnovabili. E’ l’ottobre del 2014 quando il governo nazionale annuncia l’avvio del progetto Grifa, Gruppo italiano fabbrica, per la produzione di auto ibride ed elettriche, ma la mancata capitalizzazione fa svanire il sogno.per le vetture e che ha forti interessi in Brasile: una prospettiva “solida” per Roma che punta tutto su Metec per far rinascere Termini Imerese, grazie al completo riassorbimento dei lavoratori. Nasce così la newco Blutec, interamente controllata da Metec, che presenta un piano industriale su quattro anni: una prima fase per la componentistica, una seconda per due modelli di ibride. I lavoratori danno il consenso al progetto che prevede, entro il 2018, il rientro in fabbrica di 760 operai, grazie anche alla nuova cassa integrazione, ma anche stavolta i tempi si allungano: nel 2015 il Mise è costretto a tranquillizzare i sindacati sulla ricapitalizzazione di Blutec e in effetti un centinaio di operai tornano a lavorare, ma la lentezza sul decollo del piano inizia a destare preoccupazioni. Nel 2018 la tegola più pesante: Invitalia chiede a Blutec di restituire 21 milioni di euro per spese inammissibili e parte un'inchiesta sull'uso dei fondi. Fino all'epilogo giudiziario di oggi, con l'arresto dei vertici aziendali e il sogno di una rinascita della Termini Imerese industriale che sembra svanire ancora una volta.