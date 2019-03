PALERMO, 12 MAR - "Solo 5 milioni di euro, dei 21 erogati a Blutec, sono stati destinati allo scopo del programma di sviluppo finalizzato alla riconversione e riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese. Gli altri 16 milioni di euro sono scomparsi". Lo ha evidenziato, nel corso di una conferenza stampa alla Procura di Termini Imerese, il sostituto Guido Schininà, che insieme al procuratore Ambrogio Cartosio ha condottoAd entrambi è stato contestato il reato di malversazione di fondi pubblici e nei loro confronti è stata disposta la misura del divieto per la durata di 12 mesi di esercitare "imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese". L'operazione della Guardia di finanza ha portato al sequestro dell'intero complesso aziendale Blutec spa, oltre allo stabilimento di Termini Imerese, e di beni per equivalente di oltre 16 milioni di euro. "Con quei 5 milioni sono stati acquistati macchinari - ha aggiunto il pm - ma non è stata rilanciata l'attività industriale". La Blutec ha stabilimenti in diverse parti d'Italia ed il provvedimento della Procura di Termini Imerese riguarda l'intero gruppo e le quote societarie. La società, costituita nel 2014, ha sede a Pescara e un altro stabilimento si trova nel torinese. "Da domani sarà un amministratore giudiziario a occuparsi della società", ha sottolineato il comandante del nucleo di polizia Economico-finanziaria delle Fiamme gialle di Palermo, colonnello Cosmo Virgilio - Abbiamo accertato che ci sono stati movimenti finanziari dopo l'accredito delle somme da parte di Invitalia per lo stabilimento di Termini. Parte dei fondi ricevuti sono stati oggetto di speculazione finanziaria, hanno prodotto rendimenti poi girati nei conti di altre società del gruppo". Di Cursi al momento si trova in Brasile, dove il gruppo della famiglia Ginatta dispone di un sito produttivo, ma l'avvocato difensore ha fatto sapere alla Procura che "l'indagato non ha alcuna intenzione di sottrarsi al provvedimento"."La speranza è che il polo industriale di Termini Imerese risorga e che queste indagini servano ad aprire di più gli occhi, fare controlli più appropriati e avere uno scatto di fantasia su come si possono realizzare i livelli occupazionali che questo territorio merita". Lo ha detto il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio nel corso della conferenza stampa sull'inchiesta che ha portato stamane all'arresto del presidente del Cda e dell'amministratore delegato della Blutec con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato.(ANSA).