Avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia.1) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Sala consiliare ore 09:30 Convegno dal titolo "La ricostruzione dell'antica città di Aleppo", il progetto internazionale che farà rinascere la città siriana distrutta dalla guerra. Prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e Radwan Khawatmi, membro del board of Director dell'Aga Khan Islamic Museo di Toronto, al quale verrà conferita la cittadinanza onoraria.2) CATANIA - Cgil, via Crociferi 40 ore 09:30 Attivo delle delegate e dei delegati della grande distribuzione organizzata alla presenza del segretario nazionale della Filcams Cgil Fabrizio Russo con l'obiettivo di fare il punto su 'Crisi e scenari futuri' e dare indicazioni e strumenti idonei per superarlo.3) PALERMO - Ersu, ex Hotel de France (Vicolo Sant'Uffizio 13, angolo piazza Marina) ore 10:00 Manifestazione per celebrare i 110 anni dall'omicidio del poliziotto italo - americano Joe Petrosino. Partecipano, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione Professionale Roberto Lagalla.4) PALERMO - Cinema Rouge et Noir ore 20:30 Proiezione speciale e unica, in versione integrale e in originale con sottotitoli in italiano, di "The House That Jack Built", di Lars von Trier. Con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma Thurman.5) CATANIA - Istituto G. B. Vaccarini ore 08:30 Seminario di studi e formazione 'Sguardi diversi per educare alla pari opportunità'. I lavori saranno introdotti dalla dirigente scolastica, Salvina Gemmellaro, alla presenza di Emilio Grasso e dell'assessora alla Pubblica istruzione, Barbara Mirabella.6) CATANIA - Istituto Superiore Gemmellaro, Corso Indipendenza 229 ore 09:30 Incontro dal titolo 'Resto al Sud' organizzato da Intesa SanPaolo per offrire una visione delle inziative a supporto dei giovani che vogliono intraprendere attività imprenditoriali. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese ed il direttore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa SanPaolo Pierluigi Monceri.7) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 10:30 Presentazione della XV edizione del premio artistico letterario 'Ilaria e Lucia - Per l'affermazione di una vita degna di essere vissuta', organizzato dalla omonima fondazione, intitolata alle studentesse universitarie morte a Parigi la notte del 17 dicembre del 2001 durante un incendio dell'Hotel Du Palais. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.