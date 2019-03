Usavano un linguaggio criptico. Mi serve il “caffè” o “mezza birra” e correvano su e giù per la città. In pochi mesi i militari del Nucleo investigativo hanno registrato più di tredicimila chiamate. Tra i consumatori tutte le categoria sono rappresentate: si leggono i nomi di avvocati civilisti, medici, FARMACISTI, odontotecnici, commercialisti, architetti, imprenditori, agenti di commercio, titolari di ristoranti fra i più cool della città, dipendenti di catene di negozi di abbigliamenti e di compagnie di navigazione, impiegati di noti circoli sportivi. “... dove sei?... io sono... qua Piazza Sant'Oliva... ci vediamo...dove c'è il bivio per andare in via Houel va bene... io sono con la Bmw”: telefonate dal contenuto simile erano all'ordine del giorno. In pochi mesi i militari del Nucleo investigativo hanno registrato più di tredicimila chiamate. Tra i consumatori tutte le categoria sono rappresentate: si leggono i nomi di avvocati civilisti, medici, FARMACISTI, odontotecnici, commercialisti, architetti, imprenditori, agenti di commercio, titolari di ristoranti fra i più cool della città, dipendenti di catene di negozi di abbigliamenti e di compagnie di navigazione, impiegati di noti circoli sportivi. “... dove sei?... io sono... qua Piazza Sant'Oliva... ci vediamo...dove c'è il bivio per andare in via Houel va bene... io sono con la Bmw”: telefonate dal contenuto simile erano all'ordine del giorno.

I carabinieri hanno stilato l'elenco dei consumatori di cocaina incrociando le chiamate in entrata e in uscita dai telefoni “bollenti” di tre pusher. Giovanni e Filippo Maniscalco, padre e figlio, e lo zio Salvatore D'Oca avevano un gran da fare per accontentare tutte le ordinazioni e consegnare la merce anche a domicilio.il meccanismo e coinvolge due avvocati. Poco dopo le 17 arrivò una chiamata sul telefono di Giovanni Maniscalco: "Giuseppe sono... dove sei? io allo studio sono”. Un'altra volta chiedevano a Filippo Maniscalco (l'unico fra i tre ad essere stato arrestato su ordine del Gip Filippo Serio) di passare “qua in via Libertà all'Acanto, ristorante...”.si sono appostati nella zona di Villa Sperlinga. Ai due legali non è rimasto altro da fare che consegnare i due involucri che contenevano altrettante dosi di cocaina e ammettere di averle comprate (35 euro a dose) da un pusher descritto fisicamente. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura come consumatori. Stessa cosa è avvenuta o avverrà per gli altri 235 nomi della lunga lista di clienti del giro di droga gestito dalla mafia di Porta Nuova.