Il Tribunale del Riesame ha accolto l'istanza degli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, legali dell'ex presidente di Sicindustria sotto processo a Caltanissetta., sulla base di una perizia, che pur sussistendo la patologia le condizioni di Montante erano compatibili con la detenzione. Di diverso avviso il Riesame che si è affidato ad un collegio dei periti., sono banditi i trattamenti inumani per i detenuti. Montante è in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico ed era in carcere dallo scorso maggio.