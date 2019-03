PALERMO - Dopo avere incontrato oggi il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, presente il direttore regionale dell'Anas Sicilia, Valerio Mele, nel cantiere in contrada Bigini, per sbloccare i lavori di ampliamento della Ss640 Agrigento-Caltanissetta e della Ss121 Palermo-Agrigento, il comitato creditori della Cmc in Sicilia ha dichiarato: "Il premier Conte ci convocherà verso la metà della prossima settimana a Roma, assieme alla Regione e all'Anas. Ha confermato che per i lavori futuri Anas ci pagherà direttamente, mentre, riguardo ai crediti pregressi per circa 50 milioni di euro che vantiamo nei confronti della Cmc in concordato, è ferma intenzione del Presidente del Consiglio trovare una soluzione assieme a tutti gli attori di questa vicenda. Il tutto per arrivare all'obiettivo fissato da Conte, cioè completare le due opere in tempi celeri".(ANSA)