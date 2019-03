Forse è stata una rapina oppure una lite. Di certo il cadavere di un uomo, un trentenne magrebino, È stato rinvenuto all'interno di un minimarket in via Maqueda. L'allarme alla polizia è arrivato intorno alle 3:00 della scorsa notte. Il locale è gestito da un pakistano. Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa sia accaduto all'interno dell'attività commerciale. La vittima è un maghrebino trentenne. Forse era entrato nella notte per rapina il minimarket di un pakistano. L'uomo è stato trovato morto dentro il locale. Non si sa ancora come sia stato ammazzato.