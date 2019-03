L'ennesimo blitz dei carabinieri a Porta Nuovaoffre agli investigatori due conferme: il mandamento è il regno dei fratelli Di Giovanni e le famiglie mafiose hanno bisogno di tanti soldi. Soldi che arrivano dalla droga, ma anche da nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo e alla distribuzione del caffè.è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per trentadue persone, di cui una ventina fino a poche ore fa a piede libero. Tra coloro che vengono raggiunti da un nuovo ordine di arresto mentre si trovano già in carcere ci sono i fratelli Gregorio e Tommaso Di Giovanni. Sotto sequestro finisce anche una società che organizza giri turistici per la città a bordo di autobus scoperti.ha scompaginato i piani della nuova cupola di Cosa Nostra. Tra i padrini seduti al tavolo della commissione convocata nel mese di maggio c'era anche Gregorio Di Giovanni, in rappresentanza del mandamento di Porta Nuova. L'indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, guidato dal colonnello Antonio Di Stasio, fotografa il suo ritorno al potere, una volta scarcerato e subito dopo l'arresto del reggente Paolo Calcagno a cui aveva dovuto cedere il bastone del comando durante la sua assenza forzata., scarcerato a fine 2016 per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in attesa di una sentenza definitiva. Sentenza definitiva che lo ha obbligato a scontare un residuo di tre anni e mezzo di pena. Ora le nuove accuse.(quest'ultimo nel frattempo è stato nominato aggiunto a Trapani) contestano agli indagati i reati di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di droga. Sono due le piazze su cui si sono concentrate le indagini: Zisa e Ballarò. A sovrintendere agli affari della droga sarebbe stato Gaspare Rizzuto. I clienti facevano la fila per comprare cocaina, hashish e marijuana. I carabinieri, come ha rivelato alcuni mesi fa Livesicilia, hanno in mano l'elenco dei consumatori. Ci sono un centinaio di nomi di avvocati, medici, liberi professionisti e imprenditori della ristorazione. Di recente sono anche arrivate le dichiarazioni di un pentito. Il canale di approvvigionamento della mafia siciliana resta quello calabrese. I boss palermitani non hanno ancora la forza economica per attivare un ponte diretto con il Sudamerica.