"La mancata applicazione della Legge Madia - conclude il sindacato - blocca l’assunzione di questo personale nei ruoli amministrativi che da sempre sono stati dichiarati indispensabili - conclude Pirrello - si continua ad ignorarli mentre servono risposte: il commissario ha dato alcuni segnali che però non soddisfano le aspettative di tutti i dipendenti”.

PALERMO - “I contrattisti dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo attendono risposte e la Cisal Sanità chiede ancora una volta un incontro con i vertici dell’azienda e in particolare con il commissario Daniela Faraoni”. Lo dice il Segretario provinciale della Cisal Sanità di Palermo Serafino Pirrello.“La Cisal rappresenta, all’interno dell’Asp, una realtà con oltre 100 associati che non può essere ignorata – continua Pirrello – Da oltre vent’anni si attende la stabilizzazione per i 647 contrattisti nei ruoli che finora hanno svolto, mentre qualcuno vorrebbe dare un colpo di spugna e prefigurare alternative non chiare e non accettabili per i lavoratori. Sappiamo che l’azienda ha fatto un’apertura, con un cronoprogramma che non comprende tutti i contrattisti e che rimanda a una legge che ancora non c’è, ma il silenzio è inaccettabile: invitiamo ancora una volta l’azienda a convocarci, scongiurando la possibilità di costringerci a promuovere nuovi contenziosi legali. Precisiamo anche che, qualora ci fossero le solite diatribe sulla titolarità della contrattazione, la nostra federazione con il supporto della Cisal Confederale è disponibile anche a valutare l’ipotesi di tavoli separati da altre realtà sindacali, ma riteniamo opportuno coinvolgere tutte le organizzazioni rappresentative del personale in forza, dando voce a chi come la Cisal rappresenta ad oggi oltre la maggioranza assoluta dei contrattisti interessati alla vicenda".