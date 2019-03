PALERMO - Anticipare a fine marzo il tavolo tecnico già previsto per il 9 aprile al ministero dello Sviluppo economico e intanto dare vita a una grande manifestazione per il 22 marzo, coinvolgendo istituzioni, scuole il mondo ecclesiastico. Questa la road map stabilita nell'aula consiliare di Termini Imerese proprio negli stessi minuti in cui il sito del Corriere della Sera lanciava la notizia dell'esistenza di un accordo tra e intanto dare vita a una grande manifestazione per il 22 marzo, coinvolgendo istituzioni, scuole il mondo ecclesiastico. Questa la road map stabilita nell'aula consiliare di Termini Imerese proprio negli stessi minuti in cui il sito del Corriere della Sera lanciava la notizia dell'esistenza di un accordo tra Blutec e la cinese Jiayuan per il rilancio dell'ex stabilimento Sicilfiat. e la cineseper il rilancio dell'ex stabilimento Sicilfiat.

hanno tentato di dare vita a una strategia per tenere alta l'attenzione dei media sullo stabilimento palermitano che dopo l'arresto dei vertici dell'azienda rischia un nuovo flop. Passi messi nero su bianco in un documento che verrà inviato al vicepremier e titolare del ministero interessato alla vicenda,. "Bisogna guardare a Fca - afferma il sindaco di Termini Imerese,-, è la ex Fiat che ha portato Blutec qui e sono loro che devono tirarci fuori da questa situazione".per Termini Imerese che avrebbe dovuto essere sottoscritto in occasione della visita in Italia del presidente cineseil 21 marzo. Nel testo si legge che Jiayuan avrebbe dovuto sviluppare, disegnare e produrre in Sicilia i veicoli elettrici destinati alla vendita nel mercato europeo. Un percorso su cui si è innestata. Accuse che vengono respinte "con forza" dagli indagati, difesi dallo studio legale torineseche in una nota ribadisce la "centralità" di Termini Imerese nel progetto industriale del gruppo. Il faldone, compreso il memorandum con Jiayuan, passerà ora nelle mani dell'amministratore giudiziario Giuseppe Glorioso, commercialista nominato dal gip dopo il sequestro per equivalente deciso nei confronti di Blutec."E' vergognoso quello che sta accadendo alla Blutec - dicono i segretari generali palermitani dei metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm,-. Il rilancio dello stabilimento si è trasformato nell'ennesima beffa per i lavoratori, che alla fine si ritrovano a pagare le spese della mala gestione manageriale". Venerdì i metalmeccanici della provincia di Palermo si fermeranno per un'ora per uno sciopero a sostegno delle tute blu di Termini Imerese, dove in 570 sono rimasti in Cassa integrazione e in 130 stanno portando avanti progetti di formazione all'interno dello stabilimento, ma con addosso il terrore per un nuovo flop.