PALERMO - Le considerazioni dell'europarlamentare M5s Ignazio Corrao, "che non fanno bene a nessuno", la Lega "che si sta radicando sempre di più in Sicilia" e le Amministrative di aprile dove il Carroccio "sarà in campo con il proprio simbolo, almeno nei comuni più grandi". Al telefono la Lega "che si sta radicando sempre di più in Sicilia" e le Amministrative di aprile dove il Carroccio "sarà in campo con il proprio simbolo, almeno nei comuni più grandi". Al telefono Igor Gelarda, consigliere comunale di Palermo e responsabile Enti locali del partito di Matteo Salvini in Sicilia occidentale, toglie subito il sassolino dalla scarpa e risponde per le rime a Corrao che in una intervista a Livesicilia , consigliere comunale di Palermo e responsabile Enti locali del partito diin Sicilia occidentale, toglie subito il sassolino dalla scarpa e risponde per le rime a Corrao che in unaaveva definito "impensabile" l'atteggiamento di chi al centro-sud intende votare Lega: "Dichiarazioni che stupiscono, sono esterrefatto", è la replica.

"Ripeto, sono stupito. Non mi aspettavo quelle parole da da parte di una persona di esperienza e capacità politiche come Corrao. Piuttosto che guardare al bene che questo governo sta facendo agli italiani, fa queste considerazioni che non fanno bene a nessuno. Quelle frasi non me le sarei mai aspettate da parte sua".

"Non credo sia una questione di nervosismo, ma di momento storico. Forse nel Movimento cinque stelle qualcuno pensa di guadagnare spazio e di farsi pubblicità con questo tipo di dichiarazioni. Credo che il resto dei grillini siano perfettamente 'tranquilli' in questo momento".

"La Lega non ricicla persone ma sta facendo, invece, una attenta attività di valutazione per coinvolgere nel progetto persone che hanno sempre lottato per i propri territori. persone, mi consenta di dire, ineccepibili moralmente".

Il rischio di 'imbarcare' di tutto e di più, però, c'è.



"Chiaro che siamo davanti a un progetto nuovo e qualche rischio c'è ma non abbiamo fretta. Non abbiamo bisogno di far crescere la Lega in quantità, mi è stata data indicazione di puntare soprattutto sulla qualità dei nuovi iscritti".



"Assolutamente, Salvini lo ha garantito. Da parte della Lega c'è il massimo impegno. Questo Esecutivo ha fatto bene e ha ancora potenzialità incredibili".

"Grazie all'attività del senatore Candiani (commissario del Carroccio nell'Isola, ndr) e alla collaborazione mia e di Fabio Cantarella (responsabile Enti locali nella Sicilia orientale, ndr) la Lega si sta radicando sempre di più. Abbiamo più' di cento consiglieri sparsi in tutta la regione e circa duecento circoli ma soprattutto abbiamo una attività territoriale fatta della ricerca dei problemi e delle soluzioni nei territori".

"Al momento più di quattromila tesserati in Sicilia e le richieste sono parecchie".

Le Amministrative del 28 aprile saranno il primo test, come vi state organizzando?



"Nei comuni più grandi la Lega avrà una sua lista e in alcuni anche un suo candidato sindaco. Penso a Gela, Caltanissetta, Mazara del Vallo e Monreale. In altri casi, come a Bagheria, partecipiamo a un progetto condiviso che viene da esperienze civiche. L'obiettivo è creare una classe dirigente srutturata della Lega in Sicilia, un vivaio. Speriamo di andare al governo in alcune di queste città. Le scelte politiche sulle candidature, però, sono gestite da Candiani. Nelle piccole realtà, invece, i nostri candidati troveranno posto nelle liste civiche che sostengono il candidato più vicino ai nostri ideali".

"Credo che nella nostra Circoscrizione otterremo due deputati".

Gelarda sarà in lista?



"Le liste al momento non sono state fatte. Io farò quello che il partito riterrà più opportuno per il territorio".

"Sono in corso delle interlocuzioni con altri consiglieri e a breve ci saranno grosse sorprese sulle circoscrizioni".



Lei ha lasciato il M5s dopo l'elezione e i rapporti con gli altri grillini non sono mai stati idilliaci. A Sala delle Lapidi vi considerate più alleati o avversari?



"Lega e Movimento cinque stelle hanno un contratto di governo, cerchiamo di fare il nostro meglio anche al Comune per il bene dei cittadini".

I rapporti con Forello?



"Cordiali e gentili".