Facebook, Instagram e Whatsapp ci hanno temporaneamente abbandonato.. E' Twitter a dare l'allarme dove gli internauti si sono precipitati per capire cosa stesse succedendo. L'hashtag #Facebookdown risulta ora uno fra i più cliccati in Europa e Stati Uniti, le aree maggiormente soggette alle difficoltà di queste ore.Non si conoscono ancora i motivi dei disagi, né è noto il tempo in cui i social resteranno ancora "bloccati".