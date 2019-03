e del Reparto Prevenzione Crimine, con la partecipazione di militari della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha effettuato dei controlli per contrastare il fenomeno delle scommesse e del gioco clandestino.

L’attenzione del personale impegnato nei controlli è stata attirata dall'attività svolta all’interno di un bar nei pressi di via Città di Palermo, dove è stata riscontrata la massiccia presenza di avventori/scommettitori e di alcuni minorenni. Le irregolarità accertate sono, sia di natura amministrativa che penale: all’interno del bar si è infatti registrata la presenza di Slot, ma l’esercizio è risultato “attivo” anche sul fronte della raccolte scommesse per un noto bookmaker straniero.

Si è, quindi, proceduto sulla doppia direttrice, penale ed amministrativa: a redigere una informativa di reato nei confronti del titolare ed al sequestro di 24 ricevute di giocate effettuate, dal punto di vista penale e con la notifica di sanzioni per un ammontare superiore ai ventimila euro per l’assenza di licenza per la raccolta scommesse, dal punto di vista amministrativo.

BAGHERIA - La polizia del commissariato di Bagheria