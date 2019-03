. Il Tar Sicilia ha annullato una maxi gara da 66 milioni di euro per la distribuzione delle cure di ossigentoterapia ai malati di insufficienza respiratoria cronica nella Sicilia occidentale. La composizione della commissione era illegittima e così tutti gli atti della gara sono viziati. Bisognerà bandire una nuova selezione.. A inizio gennaio il Tar ha annullato un altro maxi appalto sanitario dal valore di 202 milioni di euro. Nella commissione di gara per affidare i quattro lotti per le forniture elettromedicali c’era un geologo. Un tecnico insomma che per quanto qualificato potesse essere, non poteva essere ritenuto tale nel campo degli apparecchi sanitari. Anche in questo caso la vicenda segue identico copione.L’importo dei servizi messi a base d’asta era pari 66 milioni di euro. Il bando di gara prevedeva la selezione di tre imprese che avrebbero vinto la gestione del servizio le altre sarebbero state invece escluse. La gara è durata quasi due anni. Tre, come detto, le vincitrici, mentre due le escluse: la Medicair Sud e la Rivoira Pharma. Quest’ultima ha così iniziato a presentare i ricorsi prima contro l’esclusione e poi contro l’aggiudicazione definitiva.La prima classificata è stata la Vivisol a cui sarebbero spettati il 50 per cento dei pazienti da assistere e circa 18,2 milioni di appalto. Al secondo posto è arrivata la rete d’imprese composta dalla Sapio Life e dalla Giannitrapani che si è aggiudicata l’assistenza del 30 per cento dei pazienti e che sarebbe stata pagata con 7,7 milioni. L’ultima classificata in posizione utile è stata l’associazione di imprese composta dalla Linde Medicale e dalla Vitalair Italia. A queste ultime sarebbero spettate le cura del 20% dei pazienti a fronte di 6,6 milioni. I giudici amministrativi hanno però deciso che tutti i verbali di gara sono carta straccia.. Anzitutto la formazione dei tre commissari non rispetterebbe la legge che afferma che la maggioranza dei soggetti che valutano le offerte devono essere esperti dell’oggetto dell’appalto. Due dei commissari però erano esperti di diritto e uno solo era invece un esperto della materia. Per i giudici però non si può dire nemmeno questo.. Questa categoria però è sbagliata in quanto la sezione corretta da cui sorteggiare l’esperto era la sezione “servizi sanitari e sociali”. “L’appalto - scrivono infatti i giudici - ha ad oggetto l’affidamento di un servizio sanitario, ossia il servizio di ossigenoterapia domiciliare, e non, invece, l’affidamento di una fornitura per l’acquisto di attrezzature mediche o farmaci”.“Il terzo componente- scrivono i giudici -, è una Psichiatra, ha un curriculum di alto livello epperò tutta l’esperienza ivi indicata concerne esclusivamente l’attività di psichiatria e di psicologia, tanto è vero che nell’elenco allegato al verbale del 17 novembre 2016 essa è qualificata come “psicologa”, sicché non risulterebbe avere maturato alcuna esperienza di ossigenoterapia domiciliare”.Questa circostanza porterebbe così i togati a pensare che le valutazioni per l'affidamento di una gara così importante sono scaturite dal giudizio di una commissione non competente. Meglio dunque rifare tutto.potere-dovere di verificare in concreto, anche a valle del “sorteggio” operato dall’Urega, il possesso della specifica competenza, rispetto all’oggetto del contratto”.Insomma, il fatto che si proceda alla scelta dei membri delle commissioni con il sorteggio non vuol dire che l’amministrazione non debba poi controllare che i sorteggiati sappiano tenerla. E intanto, ecco il secondo stop a un maxi appalto nella Sanità siciliana.