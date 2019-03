nella sua abitazione di Santa Lucia sopra Contesse, a Messina. Per l'omicidio è accusato il fidanzato, Cristian Ioppolo di 26 anni.

Al funerale, celebrato in cattedrale, hanno partecipato migliaia di persone. La città si è stretta con un grande abbraccio alla famiglia della ragazza. In prima fila, davanti al feretro su cui si trovano la fotografia e il messaggio rivolto alla giovane, la madre, il padre, le sorelle e il fratello della 29enne. La bara è stata coperta da decine di fiori bianchi, portati al duomo da amici, parenti e conoscenti di Alessandra, su invito di chi le ha voluto bene e ha diffuso un appello sui social nelle scorse ore: "Venite con un fiore bianco in chiesa, per dimostrare l'amore e lanciare un messaggio contro tutte le violenze. Dobbiamo dire basta". In prima fila, davanti al feretro su cui si trovano la fotografia e il messaggio rivolto alla giovane, la madre, il padre, le sorelle e il fratello della 29enne. La bara è stata coperta da decine di fiori bianchi, portati al duomo da amici, parenti e conoscenti di Alessandra, su invito di chi le ha voluto bene e ha diffuso un appello sui social nelle scorse ore: "Venite con un fiore bianco in chiesa, per dimostrare l'amore e lanciare un messaggio contro tutte le violenze. Dobbiamo dire basta".

Presente il vice sindaco Salvatore Mondello in rappresentanza dell'amministrazione comunale e il prefetto Maria Carmela Librizzi. L'omelia si è concentrata sulla necessità di riflettere sull'ennesima giovane vita spezzata dalla violenza: "Questa morte, come purtroppo tante altre, ci deve far riflettere, perché a rimanere sconvolte non sono soltanto le persone più vicine ad Alessandra, ma l'intera comunità. Dobbiamo cercare di capire, dobbiamo puntare ad una crescita interiore che porti tutti noi a rimboccarci le maniche per rispettare il nostro prossimo. Affidiamo a Maria, che ha sofferto come madre per il sacrificio del Figlio, il dolore dei genitori e dei fratelli di Alessandra, soltanto così possiamo alzare il capo e sentirla sempre vicina nei nostri ricordi".

Non potrai mai leggere i miei pensieri su questo spazio ma ti arriveranno sempre lassù, nell’infinito, ove regna la tua anima solare. Chi vive nel nostro cuore non morirà mai". Poche righe descrivono il dolore e l'amore, nel giorno dell'addio ad Alessandra Musarra, la ragazza di 29 anni uccisaA trovarla in un lago di sangue, il padre Luciano, giunto sul posto dopo aver ricevuto un messaggio che avrebbe inviato lo stesso Ioppolo, fingendo di essere la vittima. Il ragazzo è stato fermato dalla squadra mobile, il provvedimento è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto i suoi vuoti di memoria "una strategia". "Vogliamo giustizia per mia sorella - ha detto a LiveSicilia Carmen Musarra -. Alessandra è stata picchiata a morte da chi diceva di amarla. Non avrò pace fino a quando questa persona non pagherà per ciò che ha fatto".