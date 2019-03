Oggi il sindaco di Palermo ha infatti tenuto a battesimo la nuova giunta, con il giuramento degli assessori e il loro formale insediamento: foto di rito, firme e dichiarazioni di circostanza che però segnano una svolta per l’amministrazione. Per la prima volta, infatti, entrano i partiti ma la scena è anche per Fabio Giambrone, scelto come numero due.dice il Professore dopo aver fatto firmare e giurare i singoli assessori. Il primo cittadino ha citato uno per uno gli uscenti (unico assente Emilio Arcuri) e presentato la nuova squadra, ma non mancano le piccole sorprese: nonostante le proteste delle minoranze, Orlando ha confermato a Maria Prestigiacomo la delega all’Amap ("Nessun conflitto di interesse, non si occupa della parte finanziaria ma funzionale") mentre Giuseppe Mattina, oltre a occuparsi di case popolari, avrà il compito di tenere i rapporti con lo Iacp. Roberto D’Agostino, in quota Pd, si occuperà di Bilancio, Patrimonio e Cimiteri ma anche della “regia” economica delle partecipate, ma i rapporti funzionali saranno spacchettati ai vari assessori per competenza (Reset e Sispi a Giambrone, Amg e Amap a Prestigiacomo e Rap e Amat a Giusto Catania).al leader di Sinistra Comune va la pianificazione su centro storico e Pudm, ma la gestione degli interventi su entrambi è dell’ex presidente di Amap che si occuperà anche di condono, edilizia privata e nuove linee tram. Avvocatura, Turismo, Sport, Statistica e Gesap rimangano saldamente in mano al sindaco, così come i rapporti con Autorità portuale e Anci.oltre che di Partecipazione, mentre tutti gli assessori avranno poteri di ordinanza. Ma l’orizzonte del sindaco è fatto di scadenze a breve e lungo termine: martedì 19 la presentazione a Sala delle Lapidi, entro il mese la rotazione dei dirigenti ma anche Palermo Mediterranea 2030, il gruppo di 30 imprenditori che Orlando ha incontrato mensilmente e con cui presenterà un report nei prossimi mesi. “Sarà il punto di vista degli imprenditori a cui non ho chiesto il voto, ma una visione – ha spiegato il sindaco - C’è una carenza di cultura di impresa, abbiamo creato un pensatoio in collegamento con Barcellona, Amsterdam e Helsinki. Milano è la città europea d’Italia, noi la più mediterranea: in Europa nessuna città è cambiata negli ultimi 40 anni come Palermo. Berlino e Mosca lo hanno fatto per eventi politici, noi abbiamo cambiato la mentalità, la testa, lo stile di vita”.“Abbiamo fatto una scelta strategica sulla mobilità – ha concluso Orlando – sia fisica che umana, collegata a quella culturale. Ma il vero termometro del cambiamento saranno le attività produttive”. E per questo il sindaco ha anche fatto un accenno a Blutec e alla crisi di Termini Imerese, su cui ha scritto una lettera al ministro Di Maio.