Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì in Sicilia.1) PALERMO - Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4. ore 09:30 Convegno conclusivo e presentazione dei risultati del progetto "#Giococonilbullo", ideato da La Linea della Palma e finanziato da Fondazione con il Sud.2) PALERMO Palazzo delle Aquile - ore 10:30 Incontro con la stampa dopo insediamento dei nuovi assessori comunali, che dopo il giuramento parteciperanno alla seduta di Giunta.3) CATANIA - Cgil, salone Russo ore 10:30 Conferenza stampa della Cgil sul reintegro di quattro autotrasportatori della Vedis che erano stati licenziati dall'azienda.4) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini ore 10:15 Seminario dal titolo 'L'Amicizia: una virtù etica nella vita', organizzato nell'ambito della XV edizione del Premio artistico letterario intitolato a Ilaria Favara e Lucia Messina, le due studentesse universitarie catanesi morte a Parigi la notte del 17 dicembre del 2001 durante un incendio nell'Hotel Du Palais.5) CATANIA - Teatro Metropolitan ore 21:15 In scena il musical 'We will rock you' nella nuova produzione della Agave Spettacoli.(ANSA)