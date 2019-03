E prima di fuggire avevano lasciato sul posto gli attrezzi per lo scasso, quelli utilizzati per manomettere il portellone del minivan e "ripulire" il mezzo.al lavoro da alcuni giorni nel capoluogo siciliano per registrare alcuni servizi sulla campagna elettorale per le Europee di Leoluca Orlando.: l'amara sorpresa della troupe, dopo aver girato alcune immagini nel centro storico e avere intervistato il sindaco nei locali del centro culturale "Moltivolti".L'allarme è stato subito lanciato alla polizia che ha avviato le indagini e le ricerche dell'attrezzatura nella zona nota per la florida attività di ricettazione. "Nel giro di poche ore - spiegano dal Comune - la notizia del furto si è diffusa nel quartiere e quando la troupe è tornata al centro culturale, un uomo ha avvisato i tecnici di aver notato l'attrezzatura in piazza del Mediterraneo, a pochi metri da lì. E' stata quindi ritrovata e la troupe ha ritirato la denuncia".