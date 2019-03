PALERMO, 13 MAR - "Sono 55,5 i milioni di euro assegnati per le diverse misure afferenti all'Ocm vino, di cui circa 34,5 per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 8,8 per la promozione presso i Paesi terzi, 11 per gli investimenti e 700 mila euro per la vendemmia verde". Lo afferma l'assessore regionale per l'Agricoltura Edy Bandiera confermando il trend di crescita delle aziende del settore e del comparto vitivinicolo in Sicilia. Con le risorse a disposizione nella precedente campagna sono stati emessi i bandi per le misure "Promozione nei Paesi Terzi", "Ristrutturazione e riconversione vigneti" e "Investimenti" - dice l'assessorato - che hanno consentito di finanziare integralmente tutti i progetti inseriti nelle graduatorie definitive e afferenti alle prime due misure. Per quanto attiene invece la misura "Investimenti" è in corso l'istruttoria delle domande d'aiuto presentate, anche se si ritiene già che sarà possibile procedere al finanziamento di tutti i progetti inseriti nella graduatoria definitiva.(ANSA).