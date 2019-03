È il tema del convegno dal titolo "È ancora possibile fare politica oggi?", promosso e organizzato dall'associazione Mediterraneo, formata da un gruppo di intellettuali ed esperti, che si terrà domani, 14 marzo, alle 18, al cinema Gaudium di Palermo (via Damiano Almeyda 32).

Il ruolo della politica nella società contemporanea e le possibilità che questa possa ancora essere al servizio dei cittadini per la difesa dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione.Interverranno al dibattito, che sarà moderato dal giornalista del 'Corriere della sera", Felice Cavallaro, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i professori Giuseppe Savagnone (Coordinatore del Comitato Costituente dell’Associazione Mediterraneo) e Mauro Magatti e il presidente dell'Associazione Mediterraneo, Marco Zummo. Nel corso dell'incontro sarà presentato il manifesto dell'Associazione Mediterraneo."L'idea di un manifesto politico culturale del Mediterraneo - spiega Marco Zummo - nasce dall'esigenza, condivisa con un gruppo di intellettuali e di uomini e donne che si spendono attivamente nel sociale, di avviare e alimentare un dibattito proficuo su temi fondamentali per la difesa della democrazia, come l'affermazione dei diritti umani sanciti dalla nostra Costituzione e la tutela dei valori fondamentali insiti nella cultura mediterranea. Gli obiettivi prioritari dell'associazione Mediterraneo conclude - saranno indirizzati, tra l'altro, alla promozione dell'integrazione della diversità e a quella della solidarietà sociale".