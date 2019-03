. La mostra-evento, visitabile fino a luglio, sorprende il pubblico con racconti dalle immagini forti e delicate allo stesso tempo., curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, attraverso sei sezioni tematiche mette in luce in modo esaustivo la lunga carriera dell’artista che ha segnato la storia della fotografia italiana e non solo. Un meraviglioso viaggio er immagini in decenni di storia. A questo è dedicata la copertina, già acquistabile on line in versione digitale (qui il link) e da domani in edicola. “Con la fotografia si racconta tutto, stupori, indignazioni e amori – dice il maestro bagherese al mensile -. Se non c’è racconto non c’è nulla. Non c’è niente di più inutile di una fotografia soltanto bella. La fotografia è la possibilità di raccontare una vicenda umana”. Sul nuovo numero, oltre alle consuete rubriche su food, lifestyle, design, arte e motori, anche un'intervista all'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo e al cardiochirurgo di fama mondiale Francesco Musumeci.