Mancherebbe tuttora un accordo sulla questione economica. La prop

L’incremento medio dovrebbe così essere di 80-100 euro. Il restante 40 per cento dovrebbe essere invece usato per il salario accessorio. Poi ci sono le questioni giuridiche. Secondo quanto si legge nella nota interna dei sindacati lo sciopero serve a rivendicare il passaggio di tutti i dirigenti alla seconda fascia dirigenziale.

“L’Aran Sicilia non ci ha sottoposto - spiega

- gli articoli più determinanti e cioè quelli che riguardano i criteri di scelta e di affidamento degli incarichi, nonché la i criteri riguardanti la pesatura delle strutture dirigenziali. Infine - sottolinea - come sindacato rivendichiamo che il prossimo contratto assicuri che la scelta dei dirigenti da parte dei dirigenti generali sia svolta sulla base del merito e in modo trasparente diminuendo la discrezionalità di cui godono i direttori".

A confermare la linea della protesta sono le organizzazioni sindacali “autonome”,. Per i sindacati “continuano a tutt’oggi a permanere i motivi per i quali è stato indetto lo sciopero del prossimo 20 marzo” che si terrà a Palermo e a Catania., poi però è stato proclamato lo stato di agitazione ed è stato richiesto che il presidente della Regione Nello Musumeci avviasse un tavolo conciliativo. Infine, è stato richiesto al Prefetto di Palermo di mediare con l’amministrazione regionale.“L’Aran - così si legge nella nota sindacale - da settembre 2018 a oggi ha convocato in tutto i sindacati cinque volte. Nelle due ultime riunioni tenute, successive alla proclamazione dello sciopero e come tali strumentali, l’Aran ha proposto soltanto una serie di articoli d’importanza secondaria (sistema delle relazioni sindacali, ferie, assenze, aspettative) sulla falsariga di quelli approvati nel contratto del comparto non dirigenziale”. Nemmeno i 36 articoli presentati sono piaciuti ai sindacalisti che, infatti, ne hanno sottoscritto solo due."In questa fase della contrattazione - commenta, sindacalista del Sadirs - manca tutto. I discorsi sono vaghi e si fanno ragionamenti a pezzi. In questo momento non c'è una visione d'insieme che consenta le trattative".Al tavolo delle trattative, secondo le sigle degli autonomi, non sarebbero stati presentati i punti giuridici del contratto più salienti.