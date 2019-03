PALERMO - Anche questa mattina i lavoratori di Blutec, in attesa del rinnovo della cassa integrazione, si sono dati appuntamento davanti alla fabbrica di Termini Imerese per un presidio. A mezzogiorno una delegazione sindacale incontrerà a Palazzo dei Normanni il vice presidente dell'Assemblea siciliana e portavoce del M5s Giancarlo Cancelleri con lo scopo di ottenere di anticipare la riunione al Mise sulla vertenza, in programma il 9 aprile.(ANSA)