inviata al laboratorio analisi sezione scientifica del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. L'arresto dei due è stato convalidato, il giudice ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ad insospettire i militari, i loro movimenti sospetti per strada.I carabinieri hanno infatti trovato 270 euro addosso al 39enne e la droga pronta per essere spacciata. Nel dettaglio, la cocaina era stata nascosta in una confezione di caramelle di metallo, e grazie ad una calamita era stata appesa su un tubo dell'acqua.. La cocaina è stata