La messa prevista per le 10,15, alla presenza delle autorità cittadine e ai rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni coinvolte, sarà l’avvio dell’edizione 2019.

La funzione si svolgerà all’interno della Cappella del Museo Pitrè che verrà aperta in via eccezionale per l’occasione. Successivamente la Banda Meccanizzata Brigata Aosta, il complesso bandistico dell’esercito composto da 40 elementi che opera nelle maggiori manifestazioni nazionali ed internazionali, eseguirà l’inno nazionale.

Eccezionalmente per questo primo appuntamento il Parco della Favorita sarà aperto al traffico e le attività previste si concentreranno su un’area limitata a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese.

Per le successive domeniche in programma, 7 e 14 aprile, 5 e 12 maggio le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico.

i Figli d’Arte Cuticchio con una esibizione di pupi, la Mongolfiera di Aeropanorami trasformata in teatro mobile e in spazio gioco per i più piccoli, la Fondazione The Brass Group Brass Marching Band Orchestra Jazz Siciliana con la trascinante jazz street parade tra le vie alberate del Parco, e la possibilità di visitare Villa Niscemi e la Palazzina Cinese accompagnati da guide specializzate.