I due alla vista della polizia, hanno abbandonato cappellino e scaldacollo e si sono dati ad una precipitosa fuga a piedi, in direzione di via Villa Nicolosi. I poliziotti, prima sulle moto e poi a piedi, li hanno inseguiti per diversi metri. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, l'altro è stato raggiunto e bloccato, mentre tentava di nascondersi sotto un’auto in sosta.

Il diciassettenne nascondeva una pistola scacciacani priva del tappo rosso e con caricatore senza cartucce; nelle tasche invece aveva circa 140 euro, parte bottino con il quale era fuggito. Il resto, si trovava all'interno del cassetto del registratore di cassa che è stato trovato nelle vicinanze.

Il diciassettenne è stato trasferito al malaspina, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al gestore dell’attività commerciale.

Ulteriori indagini sono in corso per risalire all’identità del complice.

è stato individuato dalle "Nibbio" dell'ufficio Prevenzione e Soccorso pubblico, che si sono messe subito sulle sue tracce quando è stato lanciato l'allarme. Ad agire con il giovane, un complice attualmente ricercato. Gli agenti, dopo aver raccolto una dettagliata descrizione die malviventi, hanno percorso via Mulini e all'incrocio con via Degli Emiri hanno notato due ragazzi sospetti.tra l'altro, corrispondeva a quello descritto dalle vittime.