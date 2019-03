RAGUSA - È stato di matrice dolosa l'incendio che all'alba di lunedì scorso a Ragusa ha distrutto una rivendita di biciclette di Corso Vittorio Veneto. Migliorano intanto le condizioni del titolare, 50 anni, rimasto ustionato nel 22% della superficie corporea nel tentativo di spegnere le fiamme ed attualmente ricoverato nel Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania.E proseguono le indagini sul rogo condotte dai carabinieri, che nel negozio, posto sotto sequestro, hanno trovato due taniche in plastica contenenti liquido infiammabile. In queste ore i militari stanno ascoltando diversi testimoni ed analizzando i sistemi di video sorveglianza delle immediate vicinanze del locale che potrebbero aver ripreso elementi utili per le indagini.(ANSA)