Nell’ambito del “Master of Arts in International relations”, lo

scorso 25 febbraio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

– DEMS – dell’Università degli studi di Palermo, è stata inaugurata la terza edizione del

percorso di eccellenza in International Trade, alla presenza del Rettore, prof. Fabrizio Micari,

del dott. Gaspare Rappa, Dirigente dell’Area personale, formazione e organizzazione della

Direzione regionale delle dogane e di numerosi altri rappresentanti delle Istituzioni e del

mondo dell’economia e delle professioni, quali Confcommercio e Sicindustria.

Al percorso di eccellenza, che prevede un programma intenso di seminari e lectures in lingua

inglese, ha partecipato, nell’ambito della convenzione quadriennale tra la DRD Sicilia e

l’Università degli studi di Palermo, il dott. Giuseppe De Simone, funzionario in servizio presso

l’Ufficio delle dogane di Palermo.

sulle tematiche relative ai controlli attuati dalle Dogane italiane ed europee a tutela del

budget unionale, della salute dei cittadini, del territorio e delle frontiere dell’Ue. Un

approfondimento particolare è stato effettuato, inoltre, sul percorso storico-giuridico che ha

portato i Paesi fondatori a creare l’Unione doganale nel 1968 e sul tema della Brexit e le sue

possibili ricadute nelle attività doganali.

dimostrato dai numerosi interventi mirati ad approfondire la conoscenza dei temi sviluppati.

Palermo -L’intervento, dal titolo “Customs at Service of Citizens and the Companies”, è stato incentratoGli studenti del corso, durante la giornata di studi, hanno manifestato notevole interesse