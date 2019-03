Un collaboratore scolastico di 43 anni, è infatti stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito l’insegnante del figlio che frequentava l’istituto comprensivo Ignazio Florio a Palermo. In quel caso, a finire nel mirino, fu una professoressa che aveva evidenziato le troppe assenze dell'alunno.

L'aggressione è avvenuta all'uscita dalla scuola elementare che si trova nella zona di Romagnolo a Palermo: la donna sarebbe stata raggiunta nel piazzale dalla madre e dalla sorella dell'alunno, che avrebbero dato vita ad un'accesa discussione.. Secondo le due donne, infatti, l'insegnante avrebbe adottato un comportamento aggressivo nei confronti del bambino. Dalla scuola è stato lanciato l'allarme alla polizia ed è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118. Il pugno all'insegnante ha infatti provocato la rottura degli occhiali ed ecchimosi al volto. La donna è stata medicata dai soccorritori, mentre la polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.Risale allo scorso anno il caso eclatante di un professore ipovedente preso a calci e a pugni dal padre di un alunno. In quella circostanza fu un rimprovero nei confronti del ragazzo a provocare la violenza, che costò al professore 25 giorni di prognosi per le ferite riportate.