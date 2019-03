E', infatti, in corso un intervento di manutenzione ordinaria, a cura di maestranze del Coime, concordato con la Sovrintendenza e che prevede il ripristino della pavimentazione, la rimozione della recinzione del monumento che insiste nella piazza, il ripristino dell'orlatura e delle aiuole con la piantumazione di nuove essenze ed il posizionamento di alcune panchine.

"Un piccolo intervento - ha dichiarato Giambrone - per rendere più fruibile la piazza che ha un ruolo importante nella vita del quartiere della Noce e per la socialità. Un contributo significativo al decoro, ancora una volta grazie all'intervento del Coime e senza costi esterni per l'Amministrazione".

PALERMO - Il vice sindaco ed assessore al Decoro, Fabio Giambrone, ha svolto stamani un sopralluogo a piazza Noce per accertarsi dell'andamento dei lavori, la cui consegna è prevista per Pasqua.