E' disponibile sul sito della. Da martedì scorso sono state aperte le iscrizioni per partecipare al concorso che permetterà a ben 830 nuove leve di entrare a far parte delle "Fiamme gialle".La selezione si rivolge sia a sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali già facenti parte del corpo della Finanza, sia aL'età minima per candidarsi è di diciassette anni, mentre il tetto massimo è fissato ai ventisei. La selezione prevede inoltre una serie di prove psicofisiche e attitudinali, nonché questionari a risposta multipla,. Ma bisogna far presto, il bando resterà aperto solo fino al