Accademia Teatro alla Scala di Milano torna al Ragusa - L'torna al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per mettere in scena l'opera "L'Elisir d'Amore" di Gaetano Donizetti. Si rinnova la collaborazione tra Accademia Teatro alla Scala di Milano e il Teatro Donnafugata, nel segno della valorizzazione dell'opera lirica e della diffusione della cultura.

La direttrice

ha nuovamente accettato la proposta delle sorelle

, alla guida del Teatro Donnafugata, insieme alla coordinatrice organizzativa

. Un appuntamento che spicca all’interno del panorama culturale siciliano grazie alla presenza dei principali talenti dell’Accademia, reduci dal successo ottenuto al Teatro alla Scala.

Già sperimentata nel 2017 con la messa in scena de “Il Barbiere di Siviglia”, quest'anno dall’11 al 13 aprile andrà in scena una riduzione “pocket”, appositamente ideata per il teatro ibleo, con la regia di Laura Galmarini e protagonisti gli allievi dell'accademia milanese.In scena i solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici, costumi e scenografie ideati dagli allievi del corso per scenografi della stessa Accademia, che li hanno anche realizzati presso i Laboratori “Ansaldo” del Teatro alla Scala, con un’ambientazione anni ’20 a conferma dell’atemporalità dell’opera donizzettiana.Proprio per evidenziare l’, la direzione artistica del Teatro Donnafugata ha scelto di affidare il progetto grafico della locandina ai pittori di “Rosso Cinabro - bottega del carretto siciliano”, famosa per la sua collaborazione con Dolce&Gabbana e per la realizzazione del celeberrimo “frigorifero Smeg” in stile siciliano.Evento nell’evento sarà anche l’allestimento nei foyer del Teatro Donnafugata di una mostra dedicata agli abiti realizzati lo scorso anno per “Il Barbiere di Siviglia”, dando così continuità al progetto precedente.Il teatro ibleo si afferma come motore culturale ed intellettuale per l’intera isola, forte della consolidata collaborazione che si consolida sempre più con il prestigioso ente di alta formazione milanese, accreditato dal competente Dipartimento di Regione Lombardia diretto dal ragusano Gianni Bocchieri, da sempre sostenitore di questo connubio.Sponsor istituzionali dell’evento sono: Regione Sicilia, Comune di Ragusa. Main sponsor: Eni, Ranstad, Yous, Deutsche bank, Noveris, Fondazione Sicilia, Bird & Bird. Sponsor: Argo, Avimecc, San Giorgio Palace, Audi Sergio Tumino. Sponsor tecnici: Ibla in Suite, Cinabro e Film Vision.Per informazioni: sito www.teatrodonnafugata.it o la pagina facebook del teatro. Per prenotazioni: 334.2208186