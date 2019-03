TRAPANI - Un prelievo multiorgano e' stato eseguito questa notte presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. La donatrice e' una donna di 79 anni: fegato e reni sono stati successivamente trapiantati, sempre in nottata, a tre pazienti ricoverati all'Istituto mediterraneo per trapianti e terapie di Palermo (Ismett). Concluse tutte le fasi di accertamento di morte e verificata l'idoneita' delle condizioni cliniche per la donazione, l'intervento di prelievo e' stato condotto da un'equipe mista di chirurghi dell'Ismett, anestesisti dell'Unita' operativa complessa di Anestesia e rianimazione di Trapani, coordinati dal direttore dell'Unita' e coordinatore Asp per i trapianti, Antonio Cacciapuoti, e da operatori di Neurologia. "Decidere di donare i propri organi e' un atto di infinita generosita' e rispetto per la vita - ha detto il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani -. Si tratta di una scelta che coinvolge fortemente e direttamente anche i familiari in un momento delicato e di profonda sofferenza. La donazione degli organi e' collegata all'idea del dono nella sua accezione etica piu' ampia e diventa una questione sociale col necessario coinvolgimento responsabile della popolazione. Rivolgo un sentito ringraziamento ai familiari che hanno operato la scelta del dono - ha aggiunto Damiani - e a tutti gli operatori che con la loro professionalita' hanno reso possibile l'intervento".