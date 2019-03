Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia.1) CEFALU' (PA) - Fondazione Giglio, ore 09:00 Convegno dedicato alla legge Gelli-Bianco al quale partecipano alcuni tra i più noti esperti di medicina legale e rischio clinico provenienti da tutta Italia, organizzato da Assomel e AS.ME.L.SI. con il patrocinio del Comune e della Fondazione Giglio. Conclusione il 15.2) CATANIA - Museo Civico Castello Ursino, ore 10:30 Inaugurazione di una mostra fotografica dal titolo 'Etna Patrimonio Unesco', di Antonio Parrinello'. Fino al 31 marzo. Partecipano il sindaco Salvo Pogliese, l'assessore Barbara Mirabella e l'auto re degli scatti.3) PALERMO - Villa Niscemi, sala delle Carrozze, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della StraPalermo - Corri StraPapà.4) TRAPANI - Ufficio amministrativo decentrato (Stazione Marittima) dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, ore 11:00 Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti illustra alla stampa l&rsquoavanzamento dei lavori avviati nel porto. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Giacomo Tranchida, e i comandanti delle Capitanerie di porto di Palermo e Trapani Roberto Isidori e Franco Maltese.5) CATANIA - Consorzio Il Nodo, Villa Santa Maria degli Angeli, via Nuovalucello 2, ore 11:00 Visita di una delegazione europea di laici della Congregazione suore Nostra signora di Carità del Buon Pastore accompagnata dalla responsabile irlandese Ivana Yorkoutchak, nell'ambito di un progetto europeo sui temi dell'immigrazione e della tratta delle donne.6) PALERMO - Sanlorenzo Mercato, via S.Lorenzo 288, ore 12:00 La pallavolista Maurizia Cacciatori presenta "Senza Rete", il suo libro che racconta una storia di sport, umanità e coraggio.7) PALERMO - Centro Agape, Piazza Santa Chiara 10, ore 16:00 Presentazione del progetto "Poli diurni e notturni per l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria", realizzato con i fondi del PON Metro. Partecipano l'arcivescovo Corrado Lorefice, il sindaco Leoluca e i rappresentanti degli enti che hanno realizzato il progetto.8) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 17:00 Presentazione, nella giornata dedicata al centenario della nascita del maestro Domenico Tudisco, del catalogo della mostra delle sue opere ospitata nel Palazzo della Cultura ed esposizione dell'opera 'Le bagnanti', che la famiglia Tudisco ha donato al Comune. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.9) PALERMO - Cinema Gaudium, via Damiano Almeyda 32, ore 18:00 Convegno dal titolo: "È ancora possibile fare politica oggi?", promosso e organizzato dall'associazione Mediterraneo. Interverranno il sindaco Leoluca Orlando, i professori Giuseppe Savagnone e Mauro Magatti e il presidente dell'Associazione Mediterraneo, Marco Zummo. Nel corso dell'incontro sarà presentato il manifesto dell'Associazione Mediterraneo.10) PALERMO - Real Teatro Santa Cecilia, ore 21:00 Per la rassegna della Fondazione the Brass Group "Play Piano Play", in scena Riccardo Randisi in concerto con "My Favorite Songs".(ANSA)