Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul caso della parlamentare del Movimento 5 Stelle.

"È una vicenda disgustosa e molto grave. È nostro dovere proteggere la libertà e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, che subiscono e/o hanno subito lo stesso vergognoso trattamento".Il caso delle immagini hot della deputata Giulia Sarti agita il Parlamento e ovviamente sta facendo discutere. Il Garante della Privacy ha richiamato i media al rispetto del codice deontologico, astenendosi "dal diffondere dati riguardanti la sfera intima di una persona per il solo fatto che sia famosa o che eserciti funzioni pubbliche". Al momento le verifiche della polizia postale non hanno rilevato la presenza in Rete di nuove foto e video.