MODICA (RAGUSA) - Sciopero degli operatori ecologici del comune di Modica, dipendenti della società Igm, che non percepiscono lo stipendio da mesi. L'ultimo incassato è quello di ottobre dello scorso anno. Ieri gli operatori ecologici hanno scioperato a sorpresa senza alcun preavviso e rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio ma sono "esasperati da una lunga attesa che si protrae da mesi e da promesse non mantenute", dicono i sindacati. Alcuni operai hanno mantenuto però i servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti dell'ospedale, delle scuole e delle case di riposo.(ANSA)