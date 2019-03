Un tempo, però, prometteva piacevoli soggiorni a San Vito Lo Capo. A gestirlo era Alessandro Minardi che è stato condannato a un anno e dieci mesi dal giudice monocratico Nicola Aiello.per tutta la durata della pena svolga lavori socialmente utili, naturalmente non retribuiti, per il Comune di Carini., dopo avere versato 500 euro, metà dei mille pattuiti, giunto in Sicilia, si accorse che all'indirizzo della casa che aveva preso in affitto per una settimana c'era un terreno incolto. Si era preso una fregatura. La fama di Minardi nei portali specializzati per le vacanze.