Il motto dell’Ecopoint è «Riciclo e Guadagno». Basta attivare gratuitamente la carta Blucash, recarsi presso il punto raccolta di via Einaudi 7 con le bottiglie di plastica o le lattine, inserirle nell’apposito contenitore e passare la card sul display: si otterrà un accredito di somme da spendere presso tutti i negozi associati al circuito Blucash, già presente a Palermo. Al momento dell’accredito un sms avviserà l’utente. Per associarsi a Blucash serve solo il numero del cellulare, non occorrono altri adempimenti. Scaricando l’app di Blucash sarà poi possibile visualizzare i negozi già fidelizzati, che peraltro al momento dell’acquisto caricheranno a loro volta sulla carta una quota della spesa sostenuta. Un cashback a ciclo continuo, insomma. Per ogni bottiglia di plastica conferita si otterrà un credito dai 3 ai 5 centesimi, a seconda del borsino giornaliero esposto all’interno dello stesso ecopoint. Il sito dove acquisire tutte le informazioni necessarie, oltre che l’elenco delle attività convenzionate, è www.blucash.it. L’app può essere scaricata all’indirizzo web «mio.blucash.it». Per incrementare il credito è possibile scegliere per i propri acquisti i negozi del circuito, che garantiscono tutti quanti una quota sconto sotto forma di cashback. L’ecopoint è vigilato, c’è un addetto pronto a intervenire in ogni momento. Il sistema è collegato direttamente con il web, è automatico, la macchina conta le bottiglie e trasferisce il compenso. Ecopoint Crisà resterà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

«Pensiamo una città – spiega Daniele Failla, presidente di Blucash - dove non sarà più necessario cercare le “campane” della plastica e dell’alluminio per differenziare i rifiuti. Le cataste attorno ai contenitori diventeranno un ricordo». Blucash è già al lavoro per aprire nuovi ecopoint in tutta la città. «Per i privati lungimiranti, come ha mostrato di essere l’azienda Crisà, sarà un’occasione di business – aggiunge Failla - perché si tratta di materiali riciclabili che hanno un grande valore sul mercato». Una ditta specializzata ritirerà ogni giorno i materiali raccolti, in modo da evitare accumuli. Un’attività vantaggiosa anche per le istituzioni e per gli enti locali, che risparmieranno sui costi della raccolta e soprattutto vedranno diminuire la massa di rifiuti gettati nei cassonetti oppure abbandonati per strada, gli stessi che poi vanno ad incrementare i volumi portati in discarica. Anche gli oli esausti, ad esempio quelli provenienti dalla frittura domestica, possono essere conferiti e dunque riciclati. In questo modo si eviterà di inquinare i corsi d’acqua sul territorio. «È il sogno di una generazione come la mia – conclude il presidente di Blucash – cresciuta ascoltando lezioni di ambientalismo, ma senza potere toccare con mano il vantaggio della raccolta differenziata». Adesso, invece, il vantaggio c’è: ricicli e guadagni.

Chi non sporca può essere premiato, con un beneficio in denaro. Il progetto arriva allo Zen. In via Luigi Einaudi apre infatti Ecopoint Crisà, il primo step di un percorso ambientalista firmato Blucash. L’inaugurazione è in programma alle 18 di domani, sabato 16 marzo. Si tratta di un progetto ambizioso per agevolare in modo concreto chi rispetta l’ambiente e differenzia i rifiuti. Plastica, alluminio e oli esausti potranno essere conferiti presso l’ecopoint in cambio di piccole somme che possono diventare grandi risparmi.