- Nell’avviso di conclusione delle indagini si trovano tanti casi singoli che raccontano, al netto di quanto verrà poi dimostrato in un processo, di un malcostume diffuso. Il voto, spesso, era messo su un piatto della bilancia. Sull’altro, c’è andato di tutto: assunzioni e trasferimenti, consulenze e “soffiate” per superare un esame.Quali sono le contestazioni per ognuno di loro?La vicenda che riguardaerae nel frattempo ha anche prodotto alcune prese di posizione della magistratura siciliana.Ma i due fratelli oggi rimangono indagati dalla Procura di Termini. E la vicenda era riferita al presunto “inganno” dei Caputo: Mario infatti, avrebbe solo ‘prestato’ il proprio nome al fratello Salvino, vero candidato alle ultime elezioni regionali nella lista della Lega e in questi giorni candidato sindaco a Monreale. A suggerire la “mossa”, secondo gli inquirenti, sarebbero statie l’ex coordinatore di Noi con Salvini,ma riguardano anche alcune presunte compravendite di voti. In cambio del consenso elettorale, non solo per le regionali ma anche per le elezioni amministrative a Termini Imerese, dove Salvino Caputo sosteneva l’attuale sindaco, il politico monrealese avrebbe promesso assunzioni in ditte di pulizie, in supermercati, in negozi come commessa, in un istituto di vigilanza, in una clinica come impiegata. E ancora, ecco le promesse di lavorare come educatrice, quelle di trasferimenti da una Asp all’altra, ma anche iscrizioni alla facoltà rumena di Medicina a Enna, quelle a un corso per operatori socio-sanitari e persino una “soffiata” utile a superare il test di acceso alla facoltà di Scienze infermieristiche.: l’ex deputato e il primo cittadino, ad esempio, pur di ottenere i voti per la candidatura alle elezioni Regionali di Caputo avrebbero promesso anche l’affidamento del servizio di distribuzione dell’acqua nella cittadina del Palermitano, turbando, scrivono i magistrati, “il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente”. A Giunta viene contestata anche la promessa, in caso di elezione, di affidare a una ditta il servizio di riscossione dei tributi a Termini Imerese, oltre ad altre azioni: come ad esempio l’utilizzo troppo disinvolto e per interessi privati dell’auto di servizio concessa al primo cittadino.Assunzioni in cambio di voti. Questa l’accusa che i pm hanno rivolto, per vicende diverse, all’ex governatore, all’attuale assessore regionale al Territorioe al capogruppo all’Ars del movimento “Diventerà Bellissima”L’ex presidente della Regione,, sarebbe intervenuto in occasione delle ultime elezioni regionali sostenendo il candidato Filippo Tripoli, oggi in corsa per la carica di primo cittadino a Bagheria. L’accusa a Cuffaro è quella di aver promesso l’assunzione all’Ars di, un attivista del partito dei Popolari e autonomisti. Amodeo inizierà a lavorare col gruppo parlamentare nell’aprile del 2018.All’assessore Cordaro, invece, i pm contestano l’assunzione di un corriere che avrebbe “portato voti” all’allora candidato alle comunali di Termini Imerese Francesco Giunta, sostenuto dall’attuale componente della giunta Musumeci. Il capogruppo all’Ars del movimento del governatore, Alessandro Aricò, avrebbe invece promesso l’assunzione di un tirocinante presso il “centro Salus” in cambio del sostegno alle ultime elezioni regionali.A proposito di elezioni regionali, tra gli indagati spunta anche il nome di Giuseppe Ferrarello, ex sindaco di Gangi, candidato per uno scranno a Sala Ercole alla fine del 2017, nella lista “Arcipelago” a sostegno del candidato del Pd e del centrosinistra Fabrizio Micari. In questo caso, i pm accusano il politico di essere intervenuto, con la compiacenza dei presidenti di alcune sezioni elettorali di Gangi, per evitare che alcune schede contestato venissero annullate. I pm fanno riferimento anche ad alcune telefonate di Ferrarello ai diretti interessati, e contestano ai responsabili dei seggi alcune irregolarità. Ma non solo. In due occasioni spuntano anche delle presunte promesse di lavoro in cambio di voti.