PALERMO - "Prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato all'on. Angelo Attaguile, nella giornata del 13 marzo scorso, nessuna notizia il mio assistito aveva ricevuto dalla Procura di Termini Imerese e l'unica conoscenza del procedimento derivava dalle notizie diffuse dalla stampa nei mesi scorsi". Lo afferma l'avvocato Antonio Fiumefreddo sull'inchiesta per voto di scambio in cui sono indagate 96 persone nel Palermitano "Ora che invece è finalmente possibile avere lettura degli atti - aggiunge il penalista - procederemo immediatamente a chiedere l'interrogatorio al fine di chiarire tempestivamente l'assoluta estraneità dell'on. Attaguile a qualsiasi condotta illecita, non essendosi peraltro lo stesso mai occupato della candidatura del fratello dell'on. Caputo. Siamo certi che in relazione alla posizione di Attaguile, la vicenda si potrà chiarire davvero in tempi rapidi".(ANSA)