E' finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Michele Arena, 46 anni, bloccato dai carabinieri in corso Tukory, nella zona di Ballarò.E' così stata necessaria una perquisizione che ha permesso di scoprire ben quindici panetti di hashish nascosti nel ciclomotore su cui viaggiava, che sono stati sequestrati.che gli era stata sospesa e il mezzo non aveva l'assicurazione. E' quindi stato sottoposto a fermo amministrativo. Per il 46enne si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli.