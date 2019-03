Dalle ore 9 di lunedì 18 marzo, invece, il cantiere sarà operativo lungo la carreggiata in uscita da Palermo e fino a Bagheria, con chiusure alternate delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso, in base all’avanzamento dei lavori, che avranno una durata massima di cinque settimane.

Martedì 19 marzo sulla A"sarà necessario eseguire un intervento di ripristino agli impianti elettrici, danneggiati in seguito a furti di cavi di rame, a servizio dei pannelli a messaggio variabile delle gallerie 'Sferracavallo' e 'Isola delle Femmine'.Tra le ore 9.30 e le ore 16 - informa l'Anas - sarà pertanto necessario istituire un restringimento di carreggiata in direzione Palermo, con chiusura della corsia di sorpasso, dal km 3,300 al km 2,250".Dalla prossima settimana, invece, lungo, saranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici e, pertanto, fa sapere l'Anas, "si procederà a chiusure notturne dell’autostrada, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo".Ecco il calendario:- nella notte tra il 19 e il 20 marzo, in direzione Siracusa, da Passo Martino a Lentini;- nelle notti dal 20 al 23 marzo, in direzione Siracusa, da Lentini ad Augusta;- nella notte tra il 26 e il 27 marzo, in direzione Catania, da Lentini a Passo Martino;- nelle notti dal 27 al 30 marzo, in direzione Catania, da Augusta a Lentini.Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.E sempre l'Anas, con una nota, ha fatto sapere che sono stati ultimati gli interventi di pavimentazione sull’autostradache hanno interessato la carreggiata in ingresso a Palermo, tra Altavilla Milicia e Villabate.Gli interventi, eseguiti nell’ambito del programma #bastabuche, rientrano nel più ampio piano di manutenzione straordinaria relativo all’intera autostrada, per il quale è previsto un investimento complessivo pari a circa 850 milioni di euro.