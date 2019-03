Una piccola gru utilizzata per il rimessaggio delle barche ha ceduto e si è ribaltata su una delle banchine, finendo in mare e travolgendo due ragazzini.Sono stati soccorsi due minorenni, M.C e M.G, due fratelli di 12 e 17 anni, trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale Cervello e a Villa Sofia. Il primo è in codice rosso, l'altro sarebbe in condizioni meno gravi.i ragazzi si sarebbero trovati sull'imbarcazione, in acqua, per dare una mano a chi stava "alando" la barca, quando il mezzo ha ceduto e li ha travolti. Le indagini per ricostruire nel dettaglio le fasi dell'incidente sono in corso, così come le operazioni di recupero della gru, finita in mare.