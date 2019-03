PALERMO - La Sicilia è fra le poche regioni italiane ad avere avuto nel 2018 un export in netta crescita. Nel corso di tutto il 2018, infatti, il fatturato del commercio estero si è attestato complessivamente sui 10,7 miliardi di euro con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando il fatturato totale è stato di 9,3 miliardi. A diffondere i dati delle esportazioni siciliane è l'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia che ha rielaborato i dati dell'Istat riguardanti l'export dell'anno 2018. Fra le province con il miglior andamento del fatturato delle esportazioni, svetta Palermo con una crescita del 54%, seguita da Siracusa con +17% che si conferma la provincia che detiene il 62% dell'export dell'isola, seguita da Catania (+15%) e Trapani con un +12%. Positivo anche Ragusa (+10%), e Messina (+3%). Trend negativo, invece, a Caltanissetta (-24%), Agrigento (-5%) e Enna (-1%). Se si guarda poi la mappa del commercio estero, tra i paesi di riferimento si collocano in pole position Paesi Bassi (con un peso del 6,32% sul totale), Stati Uniti (6,28%), Gibilterra (6,17%) e Turchia (5,64%). "Questa è la strada da seguire per portare il made in Sicily alla conquista dei mercati stranieri - commenta il Presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace - Il trend positivo delle esportazioni siciliane conferma che i prodotti e i servizi provenienti dall'Isola sono sempre più apprezzati all'estero, l'export made in Sicily riparte con forza confermando una crescita di +15% per il 2018".(ANSA).