4) TAORMINA (ME) - Palazzo Duchi di Santo Stefano, ore 10:00 Convegno dal titolo 'La Sicilia periferia del mondo o centro del Mediterraneo?, organizzato dall'Associazione commercianti della cittadina. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo e il sindaco Mauro Bolognari.

5) PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa, Spazio Tre Navate, ore 10:00 Conclusione del tour siciliano della conferenza-spettacolo "Rifiutopoli. Veleni ed antidoti". Con Enrico Fontana e l'artista Vito Baroncini.

6) PALERMO - Tar, Palazzo Benso, Via Butera 6, ore 10:00 Cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario 2019 del Tar Sicilia.

7) PALERMO - Assessorato regionale Istruzione, Viale Regione Siciliana 33, ore 10:30 Firma, nell'ambito di un accordo di programma contro la dispersione scolastica tra Miur e Regione Siciliana, di un protocollo d'intesa tra la Consulta provinciale degli studenti. Partecipano, tra gli altri, l'assessore Roberto Lagalla, Giovanna Boda (Miur) ed il referente nazionale Consulte degli Studenti Antonio Di Nallo.

8) CATANIA - Sala 'Mico Geraci', via A. di Sangiuliano 365, ore 10:30 Convegno dal titolo 'Progetto Donna', organizzato dalla Uil sui temi del mobbing e dello stalking, del 'ddl Pillon', dell'affido condiviso e del mantenimento dei figli in caso di separazione dei genitori.

9) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della selezione, in programma nella Camera di Commercio fino al 16 marzo, degli oli siciliani che parteciperanno alla XVII edizione del Premio Sirena D'Oro, per gli oli extravergini di oliva Dop, Igp e Bio italiani, che saranno premiati a fine mese a Sorrento. Partecipano l'assessore regionale Edy Bandiera ed il sindaco Salvo Pogliese.

10) PALERMO - Grand Hotel Wagner, Via Riccardo Wagner 2, ore 16:00 Conferenza stampa di presentazione del film 'Momenti di trascurabile felicità'. Saranno presenti il regista e sceneggiatore Daniele Luchetti, i protagonisti Pif e Thony, l'assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia Sandro Pappalardo ed il direttore della Sicilia Film Commission Alessandro Rais.

11) CATANIA - Palazzo di Giustizia, aula adunanze, ore 16:00 Convegno dal titolo 'Adozione in scena: normative, prassi, prospettive', organizzato dalla Camera minorile di Catania.

12) ACIREALE (CT) - Galleria Credito Siciliano, Piazza Duomo 12, ore 17:30 Consegna, in occasione delle celebrazioni per il 75/mo anniversario della nascita del quotidiano 'La Sicilia' di Catania, di un premio di laurea assegnato dalla Fondazione Domenico Sanfilippo Editore ad un laureando che ha utilizzato come fonte primaria della propria tesi l'archivio storico del quotidiano.

13) MESSINA - Teatro Vittorio Emanuele, ore 21:00 In scena 'Giulietta e Romeo', balletto in due atti firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde e prodotto dal Balletto di Roma. Fino a domenica 17 marzo.

14) CATANIA - Teatro Metropolitan, ore 21:00 In scena il musical 'MammaMia!', di Massimo Romeo Piparo. Con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Fino a domenica 17 marzo.

PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 15 marzo in Sicilia:1) CATANIA - Via Etnea, Prefettura, ore 09:00 Manifestazione di protesta organizzata dal Comitato 'Emergenza calatino 2019' che chiede di far fronte alla crisi occupazionale del Calatino Sud-Simeto a causa dei licenziamenti nel Cara di Mineo.2) PALERMO - Villa Zito, in via Libertà 53, ore 09:30 Giornata di studi dal titolo 'La contraccezione e le malattie sessualmente trasmesse'.3) CATANIA - Palazzo delle Scienze, Corso Italia Presentazione della XX edizione de "L'impresa dei tuoi sogni", un progetto educativo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania per la diffusione della cultura d'impresa nelle scuole. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco ed il presidente Giovani di Confindustria Sicilia Gero La Rocca.