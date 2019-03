Lo comunica Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Sicilia, che dichiara:

"In una fase delicatissima, che vede l'acquisizione di Unipol Banca da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, l'ingresso di Tramuto in Coordinamento nazionale consentirà di seguire più da vicino le dinamiche che la fusione determinerà anche in Sicilia.

Nell'ambito dei circa 1.700 esuberi di personale e più di 240 chiusure di sportelli a livello nazionale saremo attentissimi a tutela dei lavoratori siciliani ed a garanzia del credito in Sicilia auspicando sempre che la politica regionale esprima una posizione a garanzia di questi lavoratori".

Rino Tramuto, dirigente sindacale della Uilca Unipol di Palermo, è entrato in Coordinamento Nazionale Uilca Unipol Banca.