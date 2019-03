la decisione di costituirsi sarebbe arrivata perché

gli agenti della squadra mobile, che ieri avevano sentito testimoni e familiari delle vittime per ricostruire i particolari dell'agguato, erano ormai a un passo dal rintracciarlo. Si sarebbe dunque sentito con le spalle al muro, al punto da presentarsi spontaneamente dai carabinieri.

, uccisi ieri sera a colpi d'arma da fuoco in via Rocky Marciano, allo Zen 2 di Palermo.L'uomo,, di 26 anni, è in questo momento è sotto interrogatorio: gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ieri sera a pochi metri dall'abitazione delle vittime, che vivevano in via Agesia di Siracusa. Più di dieci gli spari che hanno raggiunto padre e figlio, che avrebbero tentato di fuggire tra i padiglioni quando il killer ha estratto la pistola, si tratterebbe di una calibro 9. Una raffica di colpi, come dimostrano le tracce di sangue sulla strada in cui è avvenuto il delitto, forse al culmine di una lite furiosa.Il 26enne, che abita proprio allo Zen, è già noto agli inquirenti per i suoi precedenti per droga e perché è coinvolto nella tragica vicenda che ha portato alla morte Aldo Naro, il giovane medico di San Cataldo ucciso in discoteca, al Goa, nel febbraio del 2015.In base alle prime informazioni,