di tutti gli otto commissariati saranno infatti in giro per tutta la notte, con copertura h 24. E' nato, inoltre, il commissariato "Centro", che estende il proprio raggio d'azione

dal rione della Vucciria al porticciolo turistico della Cala e alle sedi istituzionali: dal Tribunale alla Cattedrale e al Palazzo dei Normanni.

"L'obiettivo - precisano dalla polizia - è di conferire maggiore sicurezza all’intero centro storico, attraverso l’ottimizzazione dei servizi di prevenzione e delle risorse sul territorio".

I casi di auto saccheggiate, con i vetri ridotti in frantumi o rigate con delle chiavisi moltiplicano, e soltanto pochi giorni fa, tre macchine sono state prese di mira tra la via Ponticello e piazza Santi Quaranta Martiri al Casalotto, dalle parti di via Maqueda.. "Ad entrare in azione non sono soltanto le baby gang - dice Giovanni Bonomolo, che abita in via Giuseppe D'Alessi - ma anche ladri seriali che ormai ben conosciamo. Li abbiamo sempre segnalati alle forze dell'ordine, tra questi ci sono un uomo e una donna che già nei mesi scorsi sono stati notati tra le auto parcheggiate. A me hanno forzato una Fiat Panda a dicembre e rubato lo scooter. Quest'ultimo in pieno giorno"."Il centro storico, che dovrebbe essere fiore all'occhiello della nostra città - dice Sofia Tirrito - è diventato il covo dei malviventi. Non bastano i danni alle vetrine delle attività commerciali, adesso non si può più nemmeno lasciare una bici davanti al portone. Quelle mie e di mio figlio erano incatenate ad un palo, tra l'altro non erano nuovissime. Dopo pochi giorni hanno anche tentato di forzare la mia macchina"."Tempo fa le mie telecamere hanno immortalato una donna mentre tentava di rubare qualcosa dal gazebo esterno del locale - racconta Giuseppe Silvestri - e un uomo in bicicletta ha anche portato via un grande vaso che avevamo collocato in strada con delle piante. Nel centro storico sono tante le cose ormai fuori controllo, anche se per fortuna le telecamere rappresentano un deterrente per chi non ha buone intenzioni".. Avendo a che fare quotidianamente con i turisti in visita nella nostra città, mi rendo conto che sono tanti gli aspetti che non rappresentano per Palermo e il suo centro storico un buon biglietto da visita. A partire dalla movida senza regole, per finire con i furti e i danneggiamenti nei confronti di noi cittadini e dei turisti stessi. La notte si assiste a risse, da piazza Magione a piazza Rivoluzione, fino a piazza Kalsa, è il caos più totale. E' necessaria una maggiore presenza delle forze dell'ordine, le regole devono essere rispettate anche sul fronte degli orari in cui è possibile diffondere la musica, Inoltre - prosegue Mellina - il centro storico non può continuare ad essere un grande villaggio enogastronomico: la nostra città dovrebbe valorizzare in modo diverso le proprie risorse, perché il turismo è il vero e grande motore di sviluppo di Palermo".Quelle